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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da oyunu kullandı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu Manisa'da kullandı.

Eşi Didem, kızı İpek Özel ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'na gelen Özgür Özel, okul bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Özel, oyunu 1174 numaralı sandıkta kullandıktan sonra gazetecilere, seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu belirtti.

Tüm adaylara başarı dileyen Özel, seçim sürecinde çok büyük aksilikler, üzücü olaylar olmadan bugüne kadar gelindiğini söyledi.

Özel, seçimin sorunsuz ilerlediğini belirterek, herkesi sakinliğini korumaya, itidalli davranmaya davet etti.

Sandıklar açıldıktan sonra kazanma sevinci sırasında silahlardan uzak durulmasını isteyen Özel, şöyle konuştu:

"Böylesi günlerde olmadık bir sevinç gösterisindeki kullanılan bir kurşun bir hayatın, bir evladımızın kaybedilmesine sebebiyet verebiliyor. Silahlardan uzak durmayı öneriyorum. Elbette sevinç gösterileri olacaktır. Taşkınlıktan uzak durmayı ve bu seçimin kaybedeninin olmadığını hatırlatmak isterim. Sevinç gösterileri sırasında başkalarını üzmek, rencide etmek Türkiye'nin birliğine, beraberliğine zarar verir. Biz bugün belki sandıkta 20-30 milyon kişiyiz. Ama yarın Türkiye'de hep beraber 84 milyon kişiyiz. Yarın yüz yüze bakacağız. Siyasiler de böyle yapacak. Vatandaş da böyle yapacak."

Özel, partisinin sandık görevliliklerin neredeyse tamamının görevinin başında olduğunu aktararak, "Oy sandığa atılana kadar vatandaşın namusudur. Atıldıktan sonra hangi partiye atıldıysa o partinin namusudur. O şekilde oylar korunacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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