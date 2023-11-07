CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek devir teslim töreni öncesi Manisa'da ailesini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kurultayımız sonrası ve yarınki devir teslim öncesi memleketim Manisa'ya gelerek annemin babamın ellerini öptüm, kardeşim, dayım ve akrabalarımla hasret giderdim" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek devir teslim töreni öncesi Manisa'da ailesini ziyaret etti. Özel, bugün gerçekleşen ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Kurultayımız sonrası ve yarınki devir teslim öncesi memleketim Manisa'ya gelerek, annemin babamın ellerini öptüm, kardeşim, dayım ve akrabalarımla hasret giderdim."