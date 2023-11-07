CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da aile büyükleri ve meslektaşlarının mezarlarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Manisa'daki programlarımın ardından Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi, dedem Agah Menemenlioğlu, anneannem Sadriye Menemenlioğlu, dedem Abdullah Özel, babaannem Penbe Özel ile 12 Eylül öncesi katledilen eczacı meslektaşlarım Neşe Gülersoy ve Mete Erdem'in mezarlarını ziyaret ettim" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da aile büyükleri ve 12 Eylül 1980 darbesi öncesinde öldürülen meslektaşlarının mezarlarını ziyaret etti. Özel, bugün gerçekleşen ziyaretleri sosyal medya hesabından şu mesajla paylaştı:

"Manisa'daki programlarımın ardından Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi, dedem Agah Menemenlioğlu, anneannem Sadriye Menemenlioğlu, dedem Abdullah Özel, babaannem Penbe Özel ile 12 Eylül öncesi katledilen eczacı meslektaşlarım Neşe Gülersoy ve Mete Erdem'in mezarlarını ziyaret ettim."