CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manavgat'ta İktidar Yürüyüşüne Devam Ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz emeklileri, kadınları, çocukları, gençleri, Manavgat'ı, Antalya'yı, Türkiye'yi, bu bayrağı seviyoruz. Hep birlikte Atatürk'ün partisini Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidar yapmaya yürüyoruz, söz veriyoruz." dedi.

Özel, Antalya'daki programlarının ardından Manavgat ilçesine giderek, partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Caddede kurulan platformdan konuşan Özel, Antalya kampında iki gün, yerel yönetimlerde ne yapacaklarını, bütçe görüşmelerini, Meclis'teki muhalefeti ve ülkedeki sorunlara nasıl etkili, samimi, cesaretle çözüm odaklı yaklaşacaklarını konuşacaklarını söyledi.

Nasıl iktidara yürüyeceklerini konuşacaklarını aktaran Özel, ayağının tozuyla çalışacakları yere gitmeden önce babaevine, partilerine geldiklerini ifade etti.

Herkesi partilerine çağıracaklarını vurgulayan Özel, "Kapıları ardına kadar açıyoruz. Dara düşen, başı sıkışan gelsin." ifadesini kullandı.

"Yükselen umudu ve heyecanı büyütün"

Çalışmanın sonunda yol haritasının belirleneceğini bildiren Özel, şunları kaydetti:

"Yol haritasının sonu inşallah iktidara çıkacak. Bu hazırlık için bize görevler düşüyor ama hangi siyasi partiden olursa olsun Türkiye'de herkese görev düşüyor. 31 Mart günü yerel seçimler var. Yerel seçimlerde biz muhalefet olarak, Türkiye'deki beş yıl önceki belediyelerimizi aynen korursak, üstüne yeni belediyeler alırsak, oyumuzu artırırsak, moralimizi yükseltirsek, Türkiye'de psikolojik iktidar bir kez daha bize geçecek. Oradan aldığımız güçle bu yoksulluğun, işsizliğin, güvencesizliğin, bu gelecekten endişenin üzerine kararlılıkla gideceğiz ve en sonunda bu ülkedeki mağdurların ve mazlumların, orta direğin, esnafın, çiftçinin, otelde çalışan garsonun, kominin ve bu ülkeyi sırtında taşıyan milyonların sorunlarını çözüp, onları iktidara getireceğiz. Bunun için hepinize görev düşüyor. Bu yükselen umudu ve heyecanı büyütün. Herkesi oy kullanmaya, daha önce oy verse de bu sefer iktidara sarı kart göstermeye, iktidara geçmişte oy verenlerin de dikkatini çekmeye ve sorunların çözülmesi için sandıkta birleşmeye çağırın."

Manavgat'ın seçimler için hep birlikte çalışacağının altını çizen Özel, Türkiye üzerinde tüm ülkelerin planı olduğunu, hesap yapıldığını dile getirdi.

CHP'deki değişimden sonra her hafta partiye kaydolan on binlerce kişinin yüzde 90'ının 30 yaşın altındaki gençler olduğunu anlatan Özel, "Biz emeklileri, kadınları, çocukları, gençleri, Manavgat'ı, Antalya'yı, Türkiye'yi ve bu bayrağı seviyoruz. Hep birlikte Atatürk'ün partisini Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidar yapmaya yürüyoruz, söz veriyoruz." diye konuştu.