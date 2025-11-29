CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Makedonya ve KKTC Partileri ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Makedonya Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı Enes İbrahim ile KKTC Toplumsal Adalet ve Mücadele (TAM) Partisi Genel Başkanı Serdar Denktaş ile görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, parti genel merkezindeki görüşmede, TAM Partisi Genel Başkanı Denktaş ile bir araya geldi.

Özel, ayrıca Makedonya THP Genel Başkanı İbrahim ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmelerinde Özel'e, CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ve Dış İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak eşlik etti.