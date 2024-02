CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Listeler dört dörtlük olmayabilir ama değişim ruhuyla iktidara yürüyeceğiz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkan adaylarını belirlerken istediklerini tam anlamıyla hayata geçiremediklerini belirterek, "Listeler dört dörtlük olmayabilir. İstediğimiz her yerde istediğimizi yapamadık ama bu değişim ruhu ve inancıyla, sizlerin desteğiyle bu parti değişerek iktidara yürüyecek, söz veriyoruz." dedi.

Özel, partisinin Manisa belediye başkan adaylarını Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda tanıttı.

Konuşmasında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ilk büyük sınavı vereceklerini, seçimlerde halkın yönetimini kurmak istediklerini belirten Özel, Türkiye'nin en büyük sorununun enflasyon ve hayat pahalılığı olduğunu kaydetti.

Özel, Türkiye'de de Manisa'da da değişimin peşinde olduklarını, yeni bir yol yürüdüklerini, güçlü, genç ve dinamik kadroların görev aldığını belirtti.

Gelecek günlerde İzmir'de de aday tanıtım töreni yapacaklarını dile getiren Özel, İzmir'de seçilecek yerlerden 9 kadın aday gösterdiklerini, 40 yaşın altında 14 adayın bulunduğunu, adayların iyi eğitimli olduklarını söyledi.

Özel, şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Listeler dört dörtlük olmayabilir. Çünkü geldik, önümüzde takvimi bulduk. Her yerde yeterince kadın aday yoktu. Bundan sonra olacak. Her yerde gençler yeterince yüreklendirilmemişti ya da yoktular. Bundan sonra olacak. İstediğimiz her yerde istediğimizi yapamadık ama bu değişim ruhu ve inancıyla, sizlerin desteğiyle bu parti değişerek iktidara yürüyecek, söz veriyoruz."

Özel, seçmenlerin 31 Mart'ta ülkeyi yönetenlere sarı kart göstereceğini savunarak CHP'nin çeşitli oyunlarla yalnızlaştırılmaya çalışıldığını iddia etti.

Seçime ittifakla gitmek için çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ittifakı ben Ankara'da kurmayı çok isterdim, kuramadım. Olmadı, uğraştık olmadı. Kimseyi suçlamıyorum. Herkese kendi pozisyonu içinde hak veriyorum. Bu ittifakı bir CHP'li kuramadıysa on bin CHP'li kurabilir. Bu ittifakı komşunuzla kurun. Yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan bütün Manisalılarla bu ittifakı kurmak sizin göreviniz. Sizden bekliyorum."

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek de yaptığı konuşmada seçimlerde tüm Manisalı hemşerilerinden destek istedi.

Konuşmaların ardından Zeyrek ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.