CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KYK Yurtlarında Asansör Kazalarına Dikkat Çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Aydın'da Zeren Ertaş'ın yaşamını yitirmesine neden olan asansör kazasının bir benzeri akşam saatlerinde Gaziantep Abdülkadir Güllüoğlu KYK yurdunda yaşandı. Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz KYK yurtlarında geniş çaplı bir araştırma başlatılmak ve bir daha benzer kazaların yaşanmasının önüne geçilmek zorunda. Bu, en öncelikli konularımızdan biri olmalı" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KYK yurtlarında yaşanan asansör kazalarına ilişkin açıklama yaptı. Özel'in bu akşam X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Aydın'da Zeren Ertaş'ın yaşamını yitirmesine neden olan asansör kazasının bir benzeri akşam saatlerinde Gaziantep Abdülkadir Güllüoğlu KYK yurdunda yaşandı. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmamış olması... Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz KYK yurtlarında geniş çaplı bir araştırma başlatılmak ve bir daha benzer kazaların yaşanmasının önüne geçilmek zorunda. Bu, en öncelikli konularımızdan biri olmalı."