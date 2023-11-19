CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Kötülüğü hep beraber yeneceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Organize kötülüğü ancak iyiliğin haklılığı yenebilir. 'Bu ülkede artık kötülük kazanmasın' diyenlere çağrımdır; hep beraber cesaret gösterelim! Kötülüğü hep beraber yeneceğiz, söz veriyorum" açıklamasını yaptı.

"Hrant'ın Arkadaşları", gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesinin ardından; İstanbul Şişli'deki Sebat Apartmanı önünde bir araya geldi ve Dink'in katledildiği noktaya karanfil bıraktı. "Hrant'ın Arkadaşları"na, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de destek verdi. Burada açıklamalarda bulunan Özel, açıklamalarının bir kısmını sosyal medya hesabından paylaştı. Özel'in "Organize kötülüğü ancak iyiliğin haklılığı yenebilir. 'Bu ülkede artık kötülük kazanmasın' diyenlere çağrımdır; hep beraber cesaret gösterelim! Kötülüğü hep beraber yeneceğiz, söz veriyorum" notuyla paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı:

"17 yıl önce tam burada bir güvercini vurdular. Geçtiğimiz hafta da birileri, bir güvercin katilini serbest bıraktı. Güvercini vurduranlar zaten hiç yargılanmadılar. O talimatı verenler, özellikle çocuk yaşta katil seçenler, daha sonra onun sırtını sıvazlayanlar, geçtiğimiz günlerde hepimize şunu söylediler: 'Biz gerektiğinde katilimize de sahip çıkmayı biliriz. Ayağınızı denk alın' dediler. Bu en başta Dink ailesine, Ermeni cemaatine yapılmış çok büyük bir saygısızlık, çok büyük bir meydan okumadır. İncindiler, üzüldüler ve bir kez daha kahroldular.

Hepimiz kahrolduk ve hepimize şunu hissettiriyorlar: 'Bu ülkenin derin, karanlık güçleri; iş başındadır. Hiç vicdanları yoktur. Bundan sonra da acımaları yoktur. Ayağınızı denk alın' diyorlar. Bu organize kötülüğe karşı, bu kötülerin koalisyonuna karşı bütün iyileri; iyilikle direnmeye, birbirlerine sahip çıkmaya, omuz vermeye, nerede bir adaletsizlik, nerede bir haksızlık, nerede bir ezilen varsa hep beraber dayanışmaya davet ediyoruz. Kötülüğü ancak iyiliğin haklılığı yenebilir. Biz, iyi insanların, Dink Ailesinin, Hrant Dink'in arkadaşlarının, Ermeni cemaatinin, Cumartesi Annelerinin, 8 Mart'larda İstiklal'e çıkarılmayan kadınların, 1 Mayıs'larda Taksim'e çıkarılmayan işçilerin; alın teri, emeği sömürülenlerin, ezilenlerin, işkenceden geçirilenlerin, öldürülen kadınların… Hepsinin birden yanında ve arkasında cesaretle durmak durumundayız.

Cesur olacağız. Çağrıldığımızda koşup geleceğiz. Bundan sonra bu ülkede kötülük kazanmasın isteyen herkese çağrımdır. İyi insanlar, çağrıldığınızda koşun gelin; sokaklara gelin, meydanlara gelin, yürüyüşlere gelin, açıklamalara gelin… Gelin ki kötülük kaybolsun gitsin.

İyi insanlar birbirlerinin gözünün içine bakabilirler. Rakel Dink, 17 yıldır gözünüzün içine bakıyor. Ama kötüler, gözünüzün içine bakamazlar. Onlar kaçarlar, saklanırlar. İyi insanlar bundan sonra birlikte cesaret göstersinler, kötülüğü hep beraber yeneceğiz. Söz veriyorum."