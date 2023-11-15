CHP Genel Başkanı Özgür Özel KKTC'ye ziyaret gerçekleştirdi
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere başkent Lefkoşa'ya gitti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre tarafından kabul edilen Özel, KKTC'nin kuruluş bayramına denk gelen ziyaretten büyük kıvanç duyduklarını belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüştü. Özel, temaslarının ardından daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika