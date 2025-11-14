Haberler

Özgür Özel KKTC'de 42. Yıl Kutlamaları

Güncelleme:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin kuruluşunun 42. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamındaki temaslarını sürdürüyor. Özel, Kıbrıs Türklerinin önderi Dr. Fazıl Küçük'ün ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarlarını ziyaretinin ardından KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Özgür Özel görüşmede, KKTC'nin kuruluşunun 42. yıldönümü etkinliklerine katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Öztürkler'e yürütmüş olduğu başarılı çalışmalarından dolayı tebriklerini sundu.

Öztürkler, Anavatan Türkiye'den gelen konukların ziyaretinin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı. KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerde kopmaz ve sarsılmaz bir bütünlük bulunduğunu ifade eden Öztürkler, "Bu topraklar Mücahit ile Mehmetçik'in mücadelesi sonrasında bu noktaya gelmiştir" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son zamanlardaki silahlanma yönündeki agresif tutumlarına değinen Öztürkler, bu hususa Türkiye'den gelen heyetlerin aracılığıyla bir kez daha dikkat çekmek istediğini söyledi. Kıbrıs Türk halkının bugünlere kolay gelmediğini belirten Öztürkler, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çok ciddi mücadeleler verildiğini aktararak, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük ve 20 Temmuz Barış Harekatı döneminde Başbakanlık yapan Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcısı Mücahit Necmettin Erbakan'ı andı. Öztürkler ayrıca Barış Harekatı'nda şehit düşen askerler için rahmet diledi, gazilere şükranlarını sundu.

Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün önemine değinen KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, bu değerleri savunmaya devam edeceklerini belirtti. Öztürkler, KKTC üzerindeki haksız izolasyonların kaldırılması için Türkiye ile birlikte hareket etmeye devam edeceklerini söyledi. "Biz birlikte sevinmeyi ve ağlamayı başaran insanlarız" diyen Öztürkler, KKTC'nin 42. ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Öztürkler, Gürcistan'da şehit düşen askerler için başsağlığı diledi

Öztürkler ayrıca Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşü sırasında Gürcistan'da düşen C130 tipi askeri kargo uçağı kazasında şehit olan askerler için başsağlığı dileyerek, "İçimiz buruk. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. KKTC, Anavatan Türkiye'nin acısını her zaman paylaşmıştır ve paylaşmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. Görüşmede daha sonra karşılıklı hediyeler sunuldu. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
