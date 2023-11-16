CHP Genel Başkanı Özgür Özel KKTC'den Ankara'ya döndü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'deki temaslarının ardından Ercan Havalimanı'ndan Ankara'ya tarifeli uçakla döndü. Uçakta vatandaşlar tarafından alkışla karşılanan Özel, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'deki temaslarının ardından Ercan Havalimanı'ndan Ankara'ya tarifeli uçakla döndü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'den dün gün boyu ve bu sabah saatlerindeki temaslarının ardından; Ankara'ya tarifeli uçakla döndü. Özel, uçakta vatandaşlar tarafından alkışla karşılandı. Özel vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.