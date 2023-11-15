CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelerek KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Özel, Kıbrıs'ın statüsü ve ambargo konularına değinerek ilişkilerde karşılıklılık esasına göre hareket edeceklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, buradaki konuşmasında, bugünün KKTC'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı olduğunu hatırlatarak, KKTC'lilerin bayramını kutladı.

"Biz devleti kuran parti olarak, seçilen genel başkanın ilk ziyareti Kıbrıs'a sonra da Azerbaycan'a yapmasının doğru olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullanan Özel, partisinin ilk genel başkanının Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ikinci genel başkanının İsmet İnönü olduğunu anımsattı.

İnönü'nün Lozan'daki başarısının Kıbrıs'ın statüsü açısından son derece kritik olduğuna dikkati çeken Özel, üçüncü genel başkanlarının ise Kıbrıs'taki hemen her evde resmi olan Bülent Ecevit olduğunu, "Karaoğlan"ın Kıbrıs'ın mezalimden kurtulmasında çok önemli bir cesaret, kararlılık gösterdiğini belirtti.

Özel, şunları kaydetti:

"O günlerde daha sonra Türkiye'yi sıkıntıya sokacak ambargo tehditlerine boyun eğmemiştir. Biz tabii özellikle bugünkü şartlarda şunun altını çizmek isteriz. Kıbrıs, bir yalıtılmışlık ve bir ambargoyla muhatap. Bu ambargonun sürüyor olması, geçmişte KKTC'ye verilen sözler düşünüldüğünde samimiyetsizliktir ve bu mutlaka ortadan kaldırılmalıdır. Kıbrıs'ın birtakım uluslararası toplantılara gözlemci olarak davet edilmesinin dahi önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz 'yavru vatan' tanımlaması yerine 'kardeş vatan' tanımlaması yapıyoruz. Eşit kardeşlik statüsünün her zaman çok daha doğru bir tanımlama olduğunu düşünüyoruz. Buradaki her siyasi görüşten vatandaşımızı da sizin şahsınızda bir kez daha kucaklıyoruz. CHP'nin bundan sonra sürdüreceği ilişkilerde karşılıklılık esasına göre en sıcak en samimi tavırlar içinde olacağımızı bilmenizi isterim."

CHP Genel Başkanı Özel'e, Gamze Taşcıer, İlhan Uzgel ve Namık Tan'dan oluşan heyet eşlik etti.