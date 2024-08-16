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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kırılan ayağına takılan atel ile Meclis'e geldi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararını görüşmek için olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'na, dün kırılan ayağına takılan atel ile katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararını görüşmek için olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'na, dün kırılan ayağına takılan atel ile katıldı.

CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Genel Kurulu'nda dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşma yaptığı oturuma katılmadı. Bununla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özgür Özel'n ayağının kırıldığını açıkladı. Özel, bugün TBMM Genel Kurulu'nda AYM'nin Can Atalay kararının görüşüleceği olağanüstü toplantıya katılmak üzere Meclis'e geldi. Ayağındaki kırığın sabit kalması için takılan atel ile sendeleyerek yürüyen Özgür Özel, Genel Kurul salonuna geçti.

'BASİT BİR EV KAZASI'

Özel, sağlık durumunu soran muhabirlere, "Gördüğünüz gibi" yanıtını verirken; geçirdiği kazaya ilişkin, "Basit bir ev kazası, merdivenin son 2 basamağında kayınca düşmemek için yan basmışım. Tarak kemiklerimiz zedelendi. Ameliyatlık durumum yok. Maalesef Genel Kurul'a dün katılamadım. Bu oturumdan sonra tekrar doktora gideceğiz, bir film de burada çekilecek. Ondan sonra belli olacak. Herhalde 2-3 hafta sürer" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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