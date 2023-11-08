CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu devraldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye siyaset tarihinin çok zor bir döneminde görev üstlenen ve hepimize çok büyük emeği geçen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan koltuğu büyük bir onurla devraldım" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam X (Twitter) hesabından CHP Genel Merkezi'ndeki devir teslim töreni ile ilgili görüntüleri, "Türkiye siyaset tarihinin çok zor bir döneminde görev üstlenen ve hepimize çok büyük emeği geçen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan koltuğu büyük bir onurla devraldım" notuyla paylaştı.