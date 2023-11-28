CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri'deki belediye meclisi üyelerine rozet taktı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri'deki farklı ilçelerde görev yapan belediye meclisi üyelerine TBMM'de rozetlerini taktı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye dönen Kayseri'nin farklı ilçelerde görev yapan belediye meclisi üyelerine TBMM'de rozetlerini taktı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye dönen Kayseri'nin farklı ilçelerinde görev yapan belediye meclisi üyelerine TBMM'de rozetlerini taktı. Özel, sosyal medya hesabından partiye katılan belediye meclis üyeleriyle bir araya geldiği anları şu ifadelerle paylaştı:
"Baba evine, partimize dönen Kayseri'nin farklı ilçelerinde görev yapan belediye meclis üyelerimize TBMM'de rozetlerini taktık."
Kaynak: ANKA / Politika