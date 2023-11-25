CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kadına yönelik şiddete karşı etkin mücadele çağrısında bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadına yönelik şiddet vakalarının azaltılabilmesi için ilgili kurumlara sorumluluklarını hatırlatarak, kadına yönelik şiddete karşı etkin mücadele çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kadına yönelik şiddete karşı etkin mücadele çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Özel, sosyal medya hesabından, "Kadına şiddete hayır" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadına yönelik şiddet vakalarının azaltılabilmesi için ilgili kurumlara sorumluluklarını hatırlatıyor, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadına yönelik şiddete karşı etkin mücadele çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.