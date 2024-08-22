CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadın Kolları yönetimiyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kadın Kolları yönetimiyle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15'inci Olağan Kadın Kolları Kurultayı sonrasında görevine başlayan Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) kadın üyeleri ve il kadın kolları başkanları ile parti genel merkezinde bir araya geldi.