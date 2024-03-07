CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadın Hakları ve Eşitlik Politikasını Vurguladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dün Afyon'da bir talihsiz süreç yaşandı. Belediye Başkan adayımıza yerelde sürekli belediyeyi kimle yöneteceği sorusu üzerine onlara bir cevap vermek isterken sanki seçmenin bir kısmına ayrımcılık yapılacakmış gibi bir ifadeye sürüklendi iş." dedi.

Özel, partisinin Bilecik İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, yarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu anımsattı.

CHP Kadın Kollarının her 8 Mart'ta olduğu gibi kadın hakları mücadelesinde önemli bir adım atabilmek ve bu konudaki toplumsal farkındalığı belli noktaya çekebilmek için bir çalışma içinde olduğunu belirten Özel, bu çalışmayı yerel seçim gündemiyle birleştirdiklerini anlattı.

Özel, CHP'nin yerel yönetimlerde eşitlik politika belgesi niteliğinde taahhütname hazırladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Dün Afyon'da bir talihsiz süreç yaşandı. Belediye Başkan adayımıza yerelde sürekli belediyeyi kimle yöneteceği sorusu üzerine onlara bir cevap vermek isterken sanki seçmenin bir kısmına ayrımcılık yapılacakmış gibi bir ifadeye sürüklendi iş. Tabii birtakım fırsatçılar da bunun üzerinde uzun süre tepindiler ama dünden bugüne olacak bir şey değil. Aylardır süren bir hazırlık Cumhuriyet Halk Partisinin bu konularda ne kadar duyarlı olduğunu ve ne kadar hazır olduğunu ve ne kadar kendinden emin olduğunu gösteriyor. Elimizde Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politikası var. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının başta toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele edeceklerini belirten bunu 9 madde halinde sıralayan bir taahhütname var. Bu taahhütname her bir belediye başkanımızı, başta kadın, erkek arasındaki ayrımcılık ve cinsiyet eşitsizliğine müdahale olmak üzere her türlü eşitsizliğin karşısında olduklarını, belediye hizmetlerinde kendilerine başvuran vatandaşları hiçbir şekilde ayırmayacaklarını ırk, mezhep, din, inanç ve siyasi tercih farkı olmaksızın herkese sunulacak eşit hizmetleri taahhüt eden bir belgedir."

Bilecik'te adaylarının Melek Mızrak Subaşı olduğunu hatırlatan Özel, "Elimizdeki bütün anketler ve Bilecik sokaklarındaki inanılmaz tansiyon kendisinin 1 Nisan tarihi itibarıyla Bilecik'in seçilmiş kadın belediye başkanı olarak görevine devam edeceğini gösteriyor. Ben tüm belediye başkanlarımız adına elimdeki bu taahhütnameyi sayın Melek Mızrak Subaşı'ya takdim ediyorum imzalaması için. Aynı zamanda Bilecik'teki tüm ilçe ve belde belediye başkan adaylarımız ki onların hepsi erkek adaylar. Onların atacakları imzalar da son derece anlamlı." ifadesini kullandı.