Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Mescid-i Aksa modelini örnek alarak yaptırılacak caminin temel atma törenine katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Mescid-i Aksa modelini örnek alarak yapılacak caminin temel atma törenine katılarak Filistin'e karşı İsrail zulmünün sürdüğü bugünlerde böyle bir caminin yapımına başlanmasının anlamlı olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Mescid-i Aksa modelini örnek alarak yaptırılacak caminin temel atma törenine katılarak Filistin'e karşı İsrail zulmünün sürdüğü bugünlerde böyle bir caminin yapımına başlanmasının anlamlı olduğunu söyledi.

Özel, Manisa'da dün vefat eden CHP'nin eski il kadın kolları başkanlarından Gönül Yenigün'ün Hatuniye Camisinde kılınan cenaze namazına katıldı.

Daha sonra İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'ne geçen Özel, Sarnıç Camisi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen caminin yeniden yapımıyla ilgili Bornova Belediyesinin proje çalışmalarını tamamladığını belirtti.

Altında şadırvanın bulunacağı caminin üst tarafının Mescid-i Aksa modeli örnek alarak yapılacağını anlatan Özel, caminin en geç 3 ay içinde ibadete açılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğuna işaret eden Özel, şöyle konuştu:

"Mescid-i Aksa, Hz. Muhammed'in Kudüs'ü ilk kıble kabul etmesinden hareketle Hz. Ömer'in talimatıyla milattan sonra 1000 yılında inşa edilmeye başlanmış ve Müslümanlar için Mekke'den yani Kabe'mizden, Medine'den sonra üçüncü en önemli ve kutsal mekandır. Maalesef Mescid-i Aksa şu anda Kudüs'te yani eski Kudüs sınırları içindedir. İsrail'in sınırları içindedir. Ancak Lübnan'ın da desteğiyle Filistin'in kontrolündedir. Zaman zaman tabii bu çok önemli mekan Müslümanlar için önemli olduğu gibi Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından da kutsal kabul edilmektedir. Zaman zaman Mescid-i Aksa'da Müslümanlara karşı saldırılar ya da Mescid-i Aksa'nın içini işgal girişimleri olmakta, orada yaşanan tartışmalar, çatışmalar hepimizi derinden üzmektedir. Filistin'e karşı İsrail zulmünün sürdüğü bugünlerde Mescid-i Aksa'nın, gönlü Filistin'le birlikte olan Ege'nin bir küçük köyünün camisinde şekil bulacak, hayat bulacak olması son derece anlamlıdır, son derece önemlidir."

Sarnıç Mahallesi'nde yakın zamanda bir orman yangını yaşandığını hatırlatarak mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, bugün zeytin ve meyve fidanlarını da toprakla buluşturacaklarını aktardı.

CHP'li belediyeler olarak iyi ve kötü günde köylünün, milletin yanında olduklarını söyleyen Özel, "Okul lazımsa okul, cami lazımsa cami için, çocuk parkı lazımsa çocuk parkı için buradayız." dedi.

Konuşmaların ardından dua edilerek caminin temeli atıldı, Özel ve beraberindekiler mahallede belirlenen alana zeytin ve incir fidanı dikti.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Politika

Özgür Özel Filistin Politika Güncel İsrail izmir Cami

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti

İYİ Parti'nin bir ağır topu daha istifa etti

 Narin'in ardından bir kahreden haber daha! İstismara uğrayan Sıla bebek entübe edildi

Minik Narin'den sonra bir kahreden haber de Sıla bebekten

 Narin Güran'ın ailesinden yeni açıklama! Topu dış güçlere attılar

Narin'in ailesi dış güçleri suçladı
Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi ortaya çıktı: Sesi rahattı, panik hali yoktu

Amcanın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi bakın kim çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İdil Bilgen kimin kızı? İdil Bilgen babası Mustafa Levent Bilgen kimdir, büyükelçi mi? MasterChef eleme adayları kim? 12 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? Zehra Taşkesenlioğlu kaç yaşında, nereli? Zehra Taşkesenlioğlu hayatı ve biyografisi! KOSKİ Konya su kesintisi! 12-13 Eylül Selçuklu, Ereğli, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Düello kim kazandı (İÇLİ KÖFTE)? 12 Eylül Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 12-13 Eylül Beydağ, Kiraz, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 12 Eylül Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 12-13 Eylül Beyoğlu, Küçükçekmece, Fatih, Sultanbeyli su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 12-13 Eylül Nilüfer, Mudanya, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Serik 12-13 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı 12-13 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title