CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Mescid-i Aksa modelini örnek alarak yaptırılacak caminin temel atma törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Mescid-i Aksa modelini örnek alarak yaptırılacak caminin temel atma törenine katılarak Filistin'e karşı İsrail zulmünün sürdüğü bugünlerde böyle bir caminin yapımına başlanmasının anlamlı olduğunu söyledi.

Özel, Manisa'da dün vefat eden CHP'nin eski il kadın kolları başkanlarından Gönül Yenigün'ün Hatuniye Camisinde kılınan cenaze namazına katıldı.

Daha sonra İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'ne geçen Özel, Sarnıç Camisi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen caminin yeniden yapımıyla ilgili Bornova Belediyesinin proje çalışmalarını tamamladığını belirtti.

Altında şadırvanın bulunacağı caminin üst tarafının Mescid-i Aksa modeli örnek alarak yapılacağını anlatan Özel, caminin en geç 3 ay içinde ibadete açılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğuna işaret eden Özel, şöyle konuştu:

"Mescid-i Aksa, Hz. Muhammed'in Kudüs'ü ilk kıble kabul etmesinden hareketle Hz. Ömer'in talimatıyla milattan sonra 1000 yılında inşa edilmeye başlanmış ve Müslümanlar için Mekke'den yani Kabe'mizden, Medine'den sonra üçüncü en önemli ve kutsal mekandır. Maalesef Mescid-i Aksa şu anda Kudüs'te yani eski Kudüs sınırları içindedir. İsrail'in sınırları içindedir. Ancak Lübnan'ın da desteğiyle Filistin'in kontrolündedir. Zaman zaman tabii bu çok önemli mekan Müslümanlar için önemli olduğu gibi Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından da kutsal kabul edilmektedir. Zaman zaman Mescid-i Aksa'da Müslümanlara karşı saldırılar ya da Mescid-i Aksa'nın içini işgal girişimleri olmakta, orada yaşanan tartışmalar, çatışmalar hepimizi derinden üzmektedir. Filistin'e karşı İsrail zulmünün sürdüğü bugünlerde Mescid-i Aksa'nın, gönlü Filistin'le birlikte olan Ege'nin bir küçük köyünün camisinde şekil bulacak, hayat bulacak olması son derece anlamlıdır, son derece önemlidir."

Sarnıç Mahallesi'nde yakın zamanda bir orman yangını yaşandığını hatırlatarak mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, bugün zeytin ve meyve fidanlarını da toprakla buluşturacaklarını aktardı.

CHP'li belediyeler olarak iyi ve kötü günde köylünün, milletin yanında olduklarını söyleyen Özel, "Okul lazımsa okul, cami lazımsa cami için, çocuk parkı lazımsa çocuk parkı için buradayız." dedi.

Konuşmaların ardından dua edilerek caminin temeli atıldı, Özel ve beraberindekiler mahallede belirlenen alana zeytin ve incir fidanı dikti.