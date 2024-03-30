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CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de Kadro Değişikliği Yaptıklarını Açıkladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de çok önemli bir kadro değişikliği yaptıklarını belirterek bu ekibe inandıklarını ve güvendiklerini söyledi.

Seçim çalışmalarının son gününde İzmir programı kapsamında Konak ve Bayraklı'da otobüs üzerinden vatandaşları selamlayan Özel, Bornova Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi.

Konuşmasında öğrencilik yıllarının geçtiği ilçenin kendisi için ayrı bir öneminin bulunduğunu söyleyen Özel, CHP'deki değişimin sembol isimlerinden biri olan Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki için destek istediğini söyledi.

İzmir'in sesini duyduklarını, heyecanını hissettiklerini aktaran Özel, şöyle konuştu:

"Değişim talebinin arkasındayız. İzmir'de çok önemli bir kadro değişikliği, vizyon değişikliği yaptık. Yaş ortalamaları 43 olan, yabancı dil bilen, iyi eğitimli ve kendilerini değil İzmir'i parlatacak canavar gibi bir ekip var. O ekibe inanıyoruz, sonuna kadar güveniyoruz. Bu takımın başında çalışkan, kararlı, cesur ve çok ileri görüşlü yapısıyla İzmir'in önünü açacak bir isim Cemil Tugay var. Takımın kaptanı. Buradan bütün Türkiye'ye şu güvenceyi verebiliriz; İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır yönettiği, kimsenin yaşam biçimine, ibadetine, giyimine kuşamına karışılmayan, özgürlüklerin kentidir. İnanç özgürlüğünün de ibadet özgürlüğünün de kentidir. Özgürce yaşam sürmek isteyen herkesin özgürlüklerinin temennisidir, teminatıdır."

Özel, yarın yapılacak seçimlerde genç seçmenleri sandık başına beklediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Politika

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