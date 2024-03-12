CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İzmir'de büyük bir değişimi hep birlikte başlatıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki belediye başkan adaylarının belirlenmesi sürecine ilişkin, "Vallahi biz İzmir'i dinliyoruz, okuyoruz, anketler yaptırıyoruz. Taleplerine bakıyoruz ve ona göre İzmir'de büyük bir değişimi, büyük bir dönüşümü hep birlikte başlatıyoruz." dedi.

Bayraklı ilçesindeki Deprem Anıtı alanında halk buluşmasına katılan Özel, konuşmasında yağmura rağmen kendisini destekleyen vatandaşlara teşekkür etti.

Yerel seçimler için İzmir'de kadın ve genç adaylara öncelik verdiklerini ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Birileri diyor ki 'Cumhuriyet Halk Partisi acaba İzmir'i çantada keklik mi sanıyor', 'Acaba Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'i dinlemiyor mu?' Vallahi biz İzmir'i dinliyoruz, okuyoruz, anketler yaptırıyoruz. Taleplerine bakıyoruz ve ona göre İzmir'de büyük bir değişimi, büyük bir dönüşümü hep birlikte başlatıyoruz. Geçmiş dönemlerde partimize hizmet eden tüm belediye başkanlarımız çok kıymetli, ancak İzmir'in en önemli talebi büyük bir değişim, büyük bir dönüşümden yana. Bu değişim ve dönüşümün İzmir'de iki önemli aksı var. Bunlardan bir tanesi kadınlar. Cumhuriyetin yüzüncü yılında bir kadın devriminin zamanı gelmişti. Bugüne kadar partimizde toplam 6 kadın belediye başkanımız vardı. Bugün hepsi seçilecek yerden, İzmir'in en büyük 5 ilçesinden 3'ünde, toplam 30 ilçeden 9'unda kadın adaylarımız var. Atatürk'ün kızlarını, Atatürk'ün kentine emanet ediyorum."

Özgür Özel, katılımcılardan belediye başkan adaylarına destek isteyerek, herkesin çok çalışması gerektiğini ifade etti.

Bayraklı ilçesinin 2020 yılındaki depremde yıkım yaşadığını hatırlatan Özel, adaylarının seçilmesi halinde depremzedelerin mağduriyetinin gidereceğinin sözünü verdi.

Özel, Cumhur İttifakı'nın adaylarının İzmir'deki seçim çalışmalarında, AK Parti logosu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yer vermediğini iddia etti.

Cumhur İttifakı'na karşı Türkiye ittifakını başlattıklarını dile getiren Özel, İzmir'de yeniden büyük oy alacaklarına inandığını sözlerine ekledi.