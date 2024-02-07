CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e taziye ziyaretinde bulundu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ablası vefat eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ablası vefat eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde ablası Mualla Özen'i kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e partisinin genel merkezinde taziye ziyaretinde bulundu. CHP lideri Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti. - ANKARA