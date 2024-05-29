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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü kutladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü kutladı ve İstanbul'un geliştirilmesi ve saygınlığının artırılması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en güzel kentlerinden birisi olan İstanbul'u geliştirmek ve ona hak ettiği saygınlığı kazandırmak her birimizin görevi. İstanbul'un fethinin 571'inci yılını kutluyorum. Fatih'in ve Atatürk'ün emanetine sahip çıkmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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