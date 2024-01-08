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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Fatih Camisi'nde yapılan saldırıyı kınadı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Fatih Camisi'nde imam hatip Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı kınadı. Özel, saldırının detaylarının açığa çıkarılmasını ve benzer olayların bir daha yaşanmamasını diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Fatih Camisi'nde imam hatip Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı kınadı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih Camii İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e camide yapılan saldırıyı kınıyor, Usta ve Erdem'e acil şifalar diliyorum. Saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını ve benzer olayların bir daha ibadethanelerimizde yaşanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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