Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki Kongre Sürecini Değerlendirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul il binası önünde yaptığı açıklamada, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kayyum atama girişimini hukuksuz olarak nitelendirdi ve kongre sürecinin tamamlandığını belirtti.

1

Gülseren KARAPINAR - Ataberk KURT İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP'nin Sarıyer'deki il binası önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel, "Öncelikle bugün İstanbul'dayız. Mazbatasını alarak delegelerimizden güven tazeleyen İstanbul İl Başkanımızla bugün İstanbul'daki çalışma ofisimizde birlikte çalışacağız. Kendisini tebrik etmek üzere bugün buradayım. İstanbul İl Kongremize 45. Asliye Hukuk Mahkemesi hukuksuz bir şekilde kayyum atamaya kalktı. Arkamızdaki binanın kendi varlığı mahkemelik. Buraya 5 bin polisle geldiler ve baba ocağına saldırdılar. O sırada yaşananlardan dolayı kedimiz Şanslı veterinerlik oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanından binasına kadar hedef alan bir kötü niyet var. Bunlarla hem Genel Merkez düzeyinde hem de il düzeyinde, büyük bir mücadele veriyoruz. Tabii bütün planların boşa çıktığı bir süreci yaşadık hep beraber. İşte o kongrenin mazbatasını İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik dün aldı. Bir yandan da seçim hukukunun ilçe seçim kurullarının Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) istikrarlı kararlarıyla olağan kongre sürecimiz de yürüyor. Bu süreci 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin durdurmaya çalışması yüksek yargıdan döndü. Olağan kongreler tamamlandı. İstanbul ilçe kongrelerimiz tamamlandı.İstanbul İl Kongremizi de birkaç hafta içinde tamamlayıp bu süreci tamamlayacağız ve bu tartışmalı süreçler de konusuz kalmış olacak " dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye küresel gücümüzü artıracak

Kurtulmuş yeni yasama yılını "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlattı
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.