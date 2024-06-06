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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki UNRWA Okuluna Saldırısını Lanetledi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) ait, yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırıyı lanetledi. Özel, uluslararası toplumdan bu barbarlığa karşı daha fazla ses yükseltmesini beklediğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in, Nusayrat Mülteci Kampı'nda, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) ait, yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırıyı lanetledi.

Sosyal medya hesabından, saldırıya ilişkin paylaşımda bulunan Özel, "İsrail'in, Gazze'de Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler okuluna düzenlediği saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitirenlere rahmet diliyorum. Bu barbarlığa karşı uluslararası toplumdan daha fazla ses yükseltmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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