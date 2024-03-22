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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İsrail ile ticaret durdurulmalı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye tarafından Filistin'de bir şey yapılacaksa bu sadece iftar sofralarında mikrofonu ele alıp İsrail'i kınamakla olmaz, bir şey yapılacaksa İsrail'e bir yaptırım uygulamakla olur. En basitinden İsrail'le yapılan ticareti durdurmakla olur." dedi.

Özel, İzmir programı kapsamında İzmir Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti, üstü açık otobüsle şehir turu atarak vatandaşları selamladı.

Buca Işılay Saygın Meydanı'nda gerçekleştirilen halk buluşmasında konuşan Özel, İzmir'in özgürlükler şehri olduğunu dile getirerek, "İzmir, baskıcılara, hayat biçimine karışanlara, konser ve festivalleri yasaklatanlara asla geçit vermedi, bundan sonra da vermeyecek." ifadesini kullandı.

AK Parti hükümetinin ekonomi politikalarını eleştiren Özel, ülkede emekliler başta olmak üzere birçok kesimin ekonomik sıkıntı yaşadığını söyledi.

İsrail ile ticaretin durdurulması çağrısı

Özel, daha sonra Konak Mehtap Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Konuşmasında Filistin meselesini geçmişten itibaren sahiplendiklerini anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Aylar öncesinde Hamas örgütünün İsrail'e yaptığı saldırılara cevaben İsrail'in başlatmış olduğu devlet terörü, ramazan dinlemeden sürmekte. Elbette Türkiye tarafından Filistin'de bir şey yapılacaksa bu sadece iftar sofralarında mikrofonu ele alıp İsrail'i kınamakla olmaz, bir şey yapılacaksa İsrail'e bir yaptırım uygulamakla olur. En basitinden İsrail'le yapılan ticareti durdurmakla olur."

Hükümetin buna rağmen İsrail'le ticareti giderek arttırdığını öne süren Özel, bu zulmün durması için söz konusu ülkeyle ticaretin mutlaka durması gerektiğini ifade etti.

Özgür Özel, Hazreti Muhammed'in "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." öğüdünü herkesin ve özellikle kamu yöneticilerinin tutmasını ümit ettiğini belirterek şöyle devam etti:

"Bayrama kavuştuğumuzda tüm çocukların yüzünün gülebildiği, ailelerinin yarınlara umutla bakabildiği günleri ümit ederek bir kez daha ramazanınızı kutluyorum. Bayramınızı şimdiden kutluyorum. ve hepinizi 31 Mart'ta sandık başına giderek ülkenin, şehrin yönetimiyle ilgili hem vatandaşlık görevinizi yapmanızı hem de bir itirazınız varsa sesinizi hükümete, siyasete duyurabileceğiniz tek mecra olan oy kabinlerinde varsa tepkiniz, varsa talebiniz bunların hepsini hayata geçirmenizi sizlerden istirham ediyorum."

Kaynak: AA / Politika

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