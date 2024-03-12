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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'i Ramazan ayında yaptığı saldırıları kınadı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ramazan ayının iyilik ve barış ayı olduğunu belirterek, İsrail'in yaptığı saldırıları kınadı ve sona erdirmeye çağırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ramazan ayının iyilik ve barış ayı olduğunu belirterek, "Ramazanın başta İslam coğrafyasına, bütün dünyaya, Türkiye'ye barış ve kardeşlik getirmesini temenni ederken bir kez daha İsrail'i yaptığı saldırılardan dolayı kınıyorum ve saldırılarını sona erdirmeye çağırıyorum." dedi.

Özel, Bornova ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki iftar çadırında vatandaşlarla iftar yaptı.

Ramazanın oruç ibadetiyle geçen, en iyi, en güzel duyguların yaşandığı bir ay olduğunu kaydeden Özel, bu ayda kötülüklerden uzak durulduğunu, iyilik yapıldığını ve kötü sözden uzaklaşıldığını belirtti.

Özel, herkesin ramazan ayını kutlayarak, "Ramazan ayında dileğimiz var. Ramazan olmasına rağmen Filistin'de akan kan ve gözyaşı dinmedi. Bundan birkaç ay önce Hamas'ın bir gece yaptığı saldırılara cevaben, İsrail dur durak dinlemeden Filistinlileri çocuk, kadın ayırmadan on binlerce Filistinli'nin canına kıydı. Ramazan ayındayız, iyilik ayındayız, barış ayındayız. Ramazanın başta İslam coğrafyasına, bütün dünyaya, Türkiye'ye barış ve kardeşlik getirmesini temenni ederken bir kez daha İsrail'i yaptığı saldırılardan dolayı kınıyorum ve saldırılarını sona erdirmeye çağırıyorum." diye konuştu.

Filistin meselesini geçmişten itibaren sahiplendiklerini kaydeden Özel, Filistin meselesinin Cumhuriyet Halk Partisinin ve Türk solunun meselesi olduğunu söyledi.

Özel, İsrail'in saldırılarının, Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırılar sonrası gerçekleştiğini anlatarak, "Hamas'ın yaptığı terör eylemidir. İsrail'in ondan sonra yaptıkları devlet terörüdür, soykırıma varmıştır, ikisini de kınıyorum." dedi.

Programda değişiklik olmazsa Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Ramallah'ta 15 Nisan'da ziyaret edeceğini aktaran Özel, "Filistin'e barış gelmesi, 1969 sınırlarında bir bağımsız Filistin Devleti'nin yeniden kurulması, Doğu Kudüs'ün başkenti olması ve Kudüs'ün kutsal bütün dinler açısından durumuna uygun şekilde bir barış kenti olarak Birleşmiş Milletler güvencesine alınmasını savunuyoruz. Savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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