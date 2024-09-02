Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İrem Yaman ve Mert Matic'in nikah şahitliğini yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski milli tekvandocu İrem Yaman ve milli voleybolcu Mert Matic'in nikah törenine katılarak nikah şahitliği yaptı. Özel, çifti tebrik ederken, İrem Yaman'a da parti rozetini taktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski milli tekvandocu İrem Yaman ve milli voleybolcu Mert Matic'in nikah şahitliğini yaptı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel, Ankara'da eski milli tekvandocu Yaman ve milli voleybolcu Matic'in nikah törenine katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini de yapan Özel, Yaman ile Matic ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Özel, CHP'ye katılacağını açıkladığı İrem Yaman'a da parti rozetini taktı.

Kaynak: AA / Politika

İrem Yaman Özgür Özel ankara Spor Politika Spor Güncel Haberler

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı

 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti

Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı

Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Beşiktaş- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ! Beşiktaş- Sivasspor maçından kareler! Eyüpspor- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Trabzonspor maç özeti! Türkçe adı ''Z'' harfiyle başlayan iki ülke hangi kıtadadır? Sual kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sual ne demek? EYÜPSPOR- TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE Eyüpspor- Trabzonspor maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? BEIN SPORTS ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ Ahu Tuğba öldü mü? Ahu Tuğba kimdir? Ahu Tuğba'nın hastalığı ne? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 1 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE: Beşiktaş- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? BEIN SPORTS ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? 2024-25 sezonu Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? İsmail Çokçalış kimdir? İsmail Çokçalış kaç yaşında, nereli? Cem Söküt kimdir? Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olan Cem Söküt kaç yaşında, nereli?
title