CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İrem Yaman ve Mert Matic'in nikah şahitliğini yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski milli tekvandocu İrem Yaman ve milli voleybolcu Mert Matic'in nikah şahitliğini yaptı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel, Ankara'da eski milli tekvandocu Yaman ve milli voleybolcu Matic'in nikah törenine katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini de yapan Özel, Yaman ile Matic ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Özel, CHP'ye katılacağını açıkladığı İrem Yaman'a da parti rozetini taktı.