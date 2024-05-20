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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle İran Halkına Başsağlığı Diledi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran halkına başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran halkına başsağlığı diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yaşamlarını yitirmiş olması nedeniyle komşumuz İran'a ve İran halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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