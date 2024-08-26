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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gaziantep mitinginde çiftçi kılığında çıkan kadının belediye başkanının eşi olduğu ortaya çıktı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gaziantep'te düzenlediği fıstık mitinginde çiftçi kılığında çıkan kadının belediye başkanının eşi olduğu ortaya çıktı. Bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Fıstık mitingi için Gaziantep'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önü bir grup çiftçi tarafından kesilerek sorunlar dile getirildi. Traktörün üzerinde çiftçi diye tanıtılan kadının belediye başkanının eşi olduğu ortaya çıktı. Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın üretici olarak ön planda olması dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Ağustos'ta Gaziantep'te fıstık mitingi düzenledi. Mitinge fıstık üreticilerinin sorunlarını dile getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, miting öncesi önü bir grup fıstık üreticisi tarafından kesilerek sorunlar dile getirildi. Sorunları dile getirenler arasında başrolde yer alan ve traktör direksiyonunda objektiflere poz veren Aslıhan Doğan'ın ise CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eşi olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Aslıhan Doğan'ın, Ali Doğan'ın eşi olduğu gizlenerek fıstık üreticisi gibi gösterilmesi ve Özel'e sorunları iletmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yaşananlara tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları CHP'nin sahte senaryolarla algı operasyonu yapmaya çalıştığını iddia etti.

Öte yandan, Özgür Özel'in mitingde fıstık istemesi sırasında da başrolde CHP'li belediye başkanının eşi Aslıhan Doğan'ın yer alması dikkat çekti. Özel'in miting sırasında fıstık fiyatları ile ilgili konuşurken fıstık istemesi üzerine fıstığın da Aslıhan Doğan tarafından sahnede Özel'e verildiği görüldü. Özel, o anlarda ise, "Ablam bana traktörün üstünden bu boz fıstığı verdi. Bu fıstık boz fıstık. Bunun fiyatı geçen yıl 110 liraydı. O günden bugüne her şeyin fiyatı 2 katına çıktı" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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