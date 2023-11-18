CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hrant Dink'in katledildiği yere karanfil bıraktı
- Güncelleme:
Politika Haberleri
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hrant Dink'in katledildiği yere karanfil bıraktı ve adalet arayışına sahip çıkılması çağrısında bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Hrant Dink'in katledildiği yere karanfil bıraktık. 'Bütün iyi insanları Hrant'ın davasına, bütün mağdurların davasına sahip çıkmaya, Türkiye'deki bütün eşitsizliklere karşı birleşmeye davet ediyorum. Bütün iyi insanlar birbirlerine ve adalet arayışına sahip çıksın'" açıklamasını yaptı.
"Hrant'ın Arkadaşları", gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesinin ardından; İstanbul Şişli'deki Sebat Apartmanı önünde bir araya geldi ve Dink'in katledildiği noktaya karanfil bıraktı. "Hrant'ın Arkadaşları"na, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de destek verdi. Özel ve beraberindeki partililer, etkinliğe gelenlerle birlikte Agos Gazetesi'nin eski binasındaki Hrant Dink Vakfı'nı ziyaret etti. Özel, sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili şu paylaşımı yaptı:
"Hrant Dink'in katledildiği yere karanfil bıraktık. 'Bütün iyi insanları Hrant'ın davasına, bütün mağdurların davasına sahip çıkmaya, Türkiye'deki bütün eşitsizliklere karşı birleşmeye davet ediyorum. Bütün iyi insanlar birbirlerine ve adalet arayışına sahip çıksın.'"
Kaynak: ANKA / Politika