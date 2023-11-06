CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hikmet Çetin ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, partisinin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin'le bir araya geldi.

Özel, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Hikmet Çetin, büyük bir nezaket göstererek, çalışma ofisimde beni ziyaret etti. Deneyimleri, bilgi ve birikimleri, bu süreçte yol gösterici olacaktır." ifadesini kullandı.