CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile görüşmesine teşekkür etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile görüşmesine ilişkin, "Nezaket ve devlet adamlığına yakışır tutum için öncelikle Sayın Şimşek'e teşekkür ederiz. Normali budur. Normalleşme dediğimiz budur." dedi.

Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Türkiye'nin konut kirasında geçen yıl yüzde 125 artış ile Avrupa birincisi olduğunu söyledi.

Pandeminin ve küresel krizin dünyanın her yerinde olduğuna işaret eden Özel, bu konuda tüm ülkelerin bir tedbir aldığını ancak Türkiye'de bir tedbir alınmadığını ileri sürdü.

Özel, Avrupa'daki kira artışının en yüksek yüzde 12, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 125 olduğuna dikkati çekerek, "'Kira artışı yüzde 25'i geçemez' diye kira artışına tavan koyan tek ülke biziz. Tavanı takan yok. Yüzde 125 oluyor. Sadece doğru ekonomi politikalarıyla Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 3'te tutmuş. Birileri de çıkıyor yönü batıdan doğuya çeviriyor. Avrupa Birliğine girmek hedefi varken terk edip Şangay İşbirliği Örgütüne geçecek." ifadelerini kullandı.

Ev kiralarına yüzde 20 stopaj getirileceğini ve bu oranın ev sahiplerinden alınacağını kaydeden Özel, şöyle devam etti:

"Her ev sahibi olan artık zengin değil. Belki onun kirasıyla geçiniyor. İşsiz, yoksul dünya kadar insan var. Nerede görülmüş stopajı ev sahibinin verdiği? Siz yüzde 20 stopajı getirin. Bugün büyükşehirlerde ortalama kira 20 bin lira. 24 bin lira olmazsa gelin kardeşinize, burada hesabını bana sorun. Sen stopaja yüzde 20 getirdin mi? 20 binlik evi şöyle kiraya verecek. 20 bin artı stopaj. Türkiye'de stopaj böyle işlemiyor mu? Kim nereye özensiz, göstermelik bir şekilde vergi getiriyorsa aslında yine garibanın sırtına yükü yüklüyor."

"Nezaketi ve devlet adamlığı için Sayın Şimşek'e teşekkür ederiz"

Özel, bazı basın yayın organlarında yer alan CHP ve AK Parti arasında ortak masa kurulduğu ve program çalışıldığı yönündeki haberlere de değinerek, "Arkadaşlar, çalıştığımız bir tek ortak programımız var. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelince bu enkazı nasıl kaldıracağız onun programını çalışıyoruz." diye konuştu.

Mehmet Şimşek'in CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Görüşmenin randevu aşamasındaki, öncesinde ve sırasındaki nezaket ve devlet adamlığına yakışır tutum için öncelikle Sayın Şimşek'e teşekkür ederiz. Normali budur. Normalleşme dediğimiz budur. Şöyle bir siyaset yok. Sanıyorlar ki bir masada oturunca orada koalisyon, ittifak görüşmesi olur. Onun dışında karşı tarafa el bombası atman lazım. Siyaset bu değil. Siyaset hem müzakere hem de mücadele işidir. Doğru bildiğini anlatma işi. Önerme, öneri sunma işi. Düne kadar siz değil miydiniz 'Bu CHP hep eleştiriyor, çözüm önerisi söylemiyor' diyen. CHP sorunu tespit ediyor, somutlaştırıyor, eleştiriyor. Nasıl çözülmesi gerektiğini de söylüyor. Dünkü görüşme, böyle bir görüşmeydi. Uzun sürdü. Fevkalade karşılıklı nezaket içinde geçen, doğru bir dilin kullanıldığı ama maalesef aynı dilin konuşulamadığı bir görüşmeydi."

Görüşmede, ekonomik krizin sorumlusunun toplumun kırılgan kesimlerinin olmadığını ifade ettiklerini anlatan Özel, ekonomideki krizi emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, çay ve buğday üreticilerinin ortaya çıkarmadığını söyledi.

Özel, ekonomideki krizin sorumlusunun hükümet olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi 'kemer sıkalım' diyorsunuz. Emekliler emekçiler, çiftçi ve esnaf kemer sıkacak. Senin yandaşlar, bir düğme daha bollaştıracak. Öyle yağma yok. Gittik dedik ki 10 bin lira emekli maaşı olmaz. En az asgari ücret olmalı. Emekliler 10 bin lira ile geçinemezler dedik. Önce bir asgari ücret yapın. Biz gelince, iki yıl sonra bir buçuk asgari ücret yapacağız. Asgari ücret açlık sınırının da altında. Dün Sayın Karatepe'nin 'Bir değişiklik iradesi görmüyorum' dediği mesele asgari ücrete zam yapmama vicdansızlığına yelteneceklerine ilişkin şüphemizdir. Sorduk, bu konuda bir netlik yok. Çok açık söylüyoruz; emekli maaşını asgari ücret yapmadan asgari ücrete de enflasyon oranında zam yapın."

Özgür Özel, partililere 30 Haziran'da Kocaeli'de düzenleyecekleri mitinge katılmaları çağrısında bulundu.

Özel, grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorusu üzerine, "Biraz önce Sayın Bahçeli rahatsızlanmış. Erkan Bey'den sağlık durumuyla ilgili bilgi aldım. Çok üzüldüm. Kendisine geçmiş olsun diliyorum. Konuşmada, MHP ile ilgili kısmı da o yüzden atladık. Acil şifalar diliyorum." dedi.

(Bitti)