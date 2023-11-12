CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Özel, Hatay'ın deprem sonrası yaralarının sarılmasında geride kaldığını belirtti ve Hatay'ı gündemde tutacaklarını vurguladı. Ayrıca, Dikmece köyünde zeytin ağaçlarının kesileceği gerekçesiyle eylem yapan köylülerle de bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP'nin şu anki genel başkanı olarak, ilk genel başkanımızın emaneti olan ve 'Benim meselem' dediği Hatay'ı, söz verdiğim gibi bundan sonra benim meselem kabul ediyorum." ifadesini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Hatay Havalimanı ve Dikmece köyünde açıklamalarda bulundu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndan önce Hatay'ı ziyaret ettiğini, genel başkan olduğunda ilk ziyaretini Hatay'a gerçekleştireceğini söylediğini hatırlatan Özel, Hatay'ın deprem sonrasında yaralarının sarılmasında birkaç adım geriden gittiğini belirtti.

Hatay'ın gündemden düşürüldüğünü ifade eden Özel, "CHP'nin şu anki genel başkanı olarak, ilk genel başkanımızın emaneti olan ve 'Benim meselem' dediği Hatay'ı, söz verdiğim gibi bundan sonra benim meselem kabul ediyorum. CHP Genel Başkanı'nın mesele ettiği bir konunun ülke gündeminden düşmesi mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Hatay'ı gündemde tutacaklarını vurgulayan Özel, Hatay'ın demografisinin bozulmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Tüm inançların birlikte yaşayabildiği Hatay'ın bu özelliğinin korunmasına önem vereceklerine işaret eden Özel, "Hatay'da birilerinin rant projelerine izin vermeyeceğiz ama Hatay'ın Atatürk'ün emanetine yakışır şekilde yeniden imar edilmesi ve ayağa kaldırılması sürecini yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özel, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı, ailelerine başsağlığı diledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Genel Başkan Özel'in ilk ziyaretinde yanında bulundukları için gururlu olduklarını belirterek, "İnşallah Hatay'ın bir an önce bütün sıkıntılarının çözüldüğü günleri yaşarız." temennisinde bulundu.

"Deprem konutlarının bir an önce yapılmasını istiyoruz"

Özel, daha sonra Antakya ilçesine bağlı Dikmece köyünde zeytin ağaçlarının kesileceği gerekçesiyle eylem yapan köylülerle buluştu.

Konuyu köylülerden dinlemek için geldiğini ifade eden Özel, şunları belirtti:

"Elimde bir mahkeme kararı var. Başvurunuz sonunda hakim, yürütmenin durdurulmasına karar vermiş. Benzer olay Manisa Yırca'da yaşanmıştı. 6 bin tane zeytinlik kesilip termik santral yapılmak isteniyordu. Yırca köylüleri sizin gibi zeytinlerine sahip çıkmak istediler. Biz de onlarla birlikte direndik. 600 ağaç kesilmişken yürütmeyi durdurma kararı aldı, sonra da mahkeme kazanıldı. Bu mahkeme kararının üzerinde 'Türk milleti adına' yazıyor. Bu kararı tanımamak, Türk milletini tanımamak demektir. Eğer mahkeme 'Dur' deyince duruluyorsa orası hukuk devletidir, 'Dur' deyince durulmuyorsa orası hukuk devleti değildir, orada düzen kalmaz."

Yargı kararının derhal uygulanması gerektiğini belirten Özel, "Deprem konutlarının bir an önce yapılmasını istiyoruz, en sağlam zeminlere yapılmasını istiyoruz. Bu konuda hızlı davranılmasını istiyoruz ama mahkemenin 'Zeytin kesemezsin.' dediği yerde buna sığınılmaması lazım. Derhal yerin değiştirilmesi lazım." görüşünü paylaştı.