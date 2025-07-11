CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Antalya'daki mitingde, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma hakkındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Özgür Özel isimli, siyasi parti lideri olan milletvekili kişinin Antalya ili Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesinde mevcut bir soruşturma evrakı ile ilgili olarak açıkça gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayması şeklinde gelişen eylemleri nedeniyle, hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi gereği Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır."