CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadığını belirtti. Özel, şiddetin spor sahalarından kazınması için önlem alınması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakeme yapılan saldırıyı kınadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın maç sonrası FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla başlayan şiddet olaylarını kınıyorum. Şiddetin spor sahalarından kazınması için bugüne kadar yeterli önlem almayanları tekrar göreve davet ediyorum." ifadelerini kullandı.