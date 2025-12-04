CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Güngören mitinginde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Güngören'de katılımcılara hitap etti.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde konuşan Özel, Güngören'de yerel seçimlerde 1994 yılından beri 8 kez kaybettiklerini ama ilçeye küsmediklerini, hatayı kendilerinde aradıklarını söyledi.

Güngören'in 5 yıllık hizmeti gördükten sonra son seçimde, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yüzde 44 oy verdiğini ifade eden Özel, ilçenin artık kimsenin değil, milletin kalesi olduğunu kaydetti.

Özel, CHP'nin hafta sonu Ankara'da gerçekleşen kurultayında Türkiye'nin 81 ilinden gelen bütün delegelere, kendisini 1333 oyla, parti tarihinin en yüksek oyuyla yeniden göreve getirdikleri için teşekkür etti.

Özgür Özel, şöyle devam etti:

"1333 oy mücadelenin, birlikte olma iradesinin, haysiyet mücadelemizin ve iktidar yürüyüşümüzün kararlılığına destektir. Bu 1333 oyu Özgür Özel hak etmiyor. Bu 1333 oyu çağrılınca koşan ve gelen, darbeye direnen, seçtiğine sahip çıkan, mücadeleyi bırakmayan sizler hak ediyorsunuz, bu meydan hak ediyor. Şimdi hep beraber bu ülkedeki sorunları nasıl çözeceğimizi, bundan sonra sorunun sahibine çözümü nasıl söyleyeceğimizi, önce örgütümüzle çalışıp, Parti Okulu ile bu dertlere çözümü nasıl anlatacağımızı... Kısaca sizlerle çalışıp, gerekirse uzaktan eğitimlerle çalışıp, Türkiye'nin değil dünya siyaset tarihinin en uzun, en kararlı ve en kalabalık propaganda dönemini, kampanyasını başlatacağız. Hep birlikte yapacağız."

Özel, bir vatandaşın kendisine, "Özgür Bey benim yakınlarım engelli. Her çarşamba sizi izliyorlar ama o mitingi siz bir tek duyanlara mı yapıyorsunuz?" dediğini aktararak, "O zaman aklımıza dank etti. Otobüsün üzerinde işaret dili tercümanımız var ilk kez Güngören'de. Bundan sonra her çarşamba mitinginde otobüsün üstünde tercüme var, ekranın köşesinde engellilere selam var. Hepinize selam olsun. Hepinizi çok seviyorum. Engellilerin önündeki bütün engelleri kaldırmak, onların sesini duymak, onlara hak ettikleri bir yaşam sunmak için iktidara gün sayıyoruz." diye konuştu.

"Bugün bizim teklifimiz asgari ücret 39 bin lira olmalı"

Asgari ücretlinin geçinemediğini savunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bizim teklifimiz asgari ücret 39 bin lira olmalı. Merter'de çalışan emekçiye 39 bin lira asgari ücret olsa iyi gelir mi? Yetmez ama bir nefes aldırır ama Merter'deki tekstil atölyesi bu maaşı ödeyebilir mi? O da ödeyemez, kapatır. İşte devlet burada ortaya çıkacak, diyecek ki 'Biz kanun teklifini hazırladık yarın veriyoruz. 1-10 çalışanı olan işyerlerine 10 bin 540 lira, 10-49 arasında işçi çalıştıranlara 8 bin 400 lira, 50 ve üzeri çalışanı olanlara 5 bin 100 lira asgari ücret için sosyal devlet destekleme primi verilsin.' Yani birileri 'İflas ederim ben veremem.', öbürü 'Ben bu maaşla geçinemem.' diyorsa araya devlet girecek bu yükün önemli kısmını işverenin sırtından alacak. Biz bir kez daha tarih önünde söylüyoruz, hak edilen maaş en az 39, biz bunun altında yokuz."

Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davanın duruşmasıyla ilgili, şunları söyledi:

"Ne demiştik? TRT'den canlı yayın. Her isteyen televizyonun yayın yapacağı bir link. Buna yasal düzenleme istemiştik. Devlet Bey bunu desteklemişti. Tayyip Bey'e sordular, 'Devlet Bey istiyorsa olur.' demişti. Dün kanun teklifini Meclis'e getirdik, sunduk. Bütün muhalefet destekledi, AK Parti-MHP oylarıyla maalesef reddedildi. Hala vaktimiz var. Buradan Devlet Bey'e ve Tayyip Bey'e sesleniyorum. İki ihtimal var. ya CHP getirdi diye oy vermediniz, verdirmediniz, o zaman samimiyseniz siz getirin öneriyi, biz oylayalım. İftiracıları da, hakikati de millet dinlesin, kararı millet versin."

Türkiye'nin geleceği için Türk ve Kürt'ün bir olmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Özel, "Bunu asla ve asla ıskalamamalıyız. Doğru yerde durmalıyız. Bundan sonra Orta Doğu'ya CHP ve Türkiye'deki tüm partilerin bir barış, uygarlık, medeniyet, kalkınma ve birlikte kazanma perspektifi ile yaklaşması gerekmektedir. İsrail'in çeşitli emellerine karşı müteyakkız olmak, hep bir arada durmak, kavgayı bir tarafa bırakmak, huzuru, barış, kalkınmayı getirmek, Türkiye'yi güçlendirmek hepimizin görevidir." ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik, mitingde Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu.

Mitingde, CHP milletvekilleri Özgür Karabat, Mahmut Tanal, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, bazı belediye başkanları ile belediye başkan vekilleri ve parti meclis üyelerinin de arasında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.