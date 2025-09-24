CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'e Destek Mitingi'nde Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Eyüpsultan'da düzenlenen Filistin'e Destek Mitingi'ne katıldı.

CHP tarafından İstanbul Eyüpsultan'da Filistin'e Destek Mitingi düzenlendi. Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları ile katıldı. Parti liderleri, Filistin ve İsrail'in Gazze ve Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin konuşmalar yaptı.

CHP Genel Başkanı Özel, yaptığı konuşmada, "Bugün burada mazlumların yanında durmaya geldik. Haksızlığa, katliama, soykırıma itiraz etmeye geldik. Bugün buraya 710 gündür Gazze'de devlet eliyle yapılan bir soykırıma ve buna yol verenlere, göz yumanlara itiraz etmeye, tarih önünde, tarihin doğru tarafında olmaya katliamın karşısında durmaya geldik. Çoğu çocuk ve kadın 65 bin Filistin'liyi katlettiler. 165 bin yaralı, gazi var. O günden bugüne 147'si çocuk, 420 Filistinli açlıktan öldü. Birleşmiş Milletler kıtlık ilan etti. Giden insani yardımlara engel olanlar, yardım dağıtım sıralarında uzaktan keskin nişancılarla evladı için un bekleyen yağ bekleyen annelere, babalara gencecik evlatlara ateş açanlar var. Biz bu vicdansızlığa karşı buradan sesimizi yükseltmeye geldik. Sumud Filosu onlarca gemiden oluşan gönüllülerin içinde olduğu, aktivistlerin içinde olduğu Sumud Filosu Gazze'ye doğru ilerliyor. Dün akşam Girit açıklarında saldırıya uğradı. Buradan Erdoğan'a, buradan bu ülkeyi yöneten herkese sesleniyoruz. Sumud insanlığın vicdanıdır. Sumud hepimizin vicdanıdır. O filoya sahip çıkın" dedi. - İSTANBUL