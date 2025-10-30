Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'ta 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingine Katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'ta düzenlenen mitingde konuşarak, partinin iradesini ve dayanışmayı vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'ta partisi tarafından düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'ta partisinin düzenlediği "66. Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Özel, "En büyük ilçenin en büyük utancına karşı bir yıllık döneminde hep birlikte direnmek, hep birlikte itiraz etmek, 365 gün sonra bir kez daha burada kenetlenmek, dosta güven olmayana kaygı vermek, seçtiğimizin, seçtiklerimizin, irademizin arkasında durmak için 66. eylemde Esenyurt'tayız. Bunlardan bir tanesi, Ahmet Özer Esenyurt'ta seçildiği o süreci konuşacağız. Ama gözaltına alındığı andan itibaren hem Ahmet Özer'e, hem siyaset arkadaşlarına, bürokratlarımıza, hem de daha sonraki süreçte mağdur tüm ailelerle büyük bir dayanışma gösteren Özer ailesine, kızına, oğluna, eşine yürekten teşekkür ediyorum. İlk Esenyurt'un iradesine saldırıldığında koştuk geldik. MYK toplantımızı Esenyurt ilçe başkanlığında yaptık. Sonra da çıkıp bu meydana sizlere seslendik ve mücadele edeceğimizi, haklı olduğumuzu, büyük bir haksızlığa muhatap olduğumuzu söyledik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
