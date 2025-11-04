CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eczacılık Tarihi ve Güzel Sanatları Müzesi'nin Açılışında Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Türk Eczacılar Birliği Eczacılık Tarihi ve Güzel Sanatları Müzesi'nin açılışında konuştu. Müzenin açıldığı binada genel sayman ve genel sekreter olarak görev yaptığını belirten Özel, siyasete davet aldığında binanın önündeki ağacın altında 6 kişiyi telefonla aradığını söyleyerek, "Her şey bittiğinde bu ağacın altına bir kez daha gelmeye söz verdim. Yavaş yavaş oralara yaklaşıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Eczacılar Birliği Eczacılık Tarihi ve Güzel Sanatları Müzesi'nin açılış törenine katıldı. Türk Eczacılar Birliği'nin eski binasında açılan müzenin açılışında konuşan Özel, müze binasının kendisi çok önemine değinerek, "Benim açımdan bir müzeye dönüşmesi çok anlamlı. Zaten kurumları kurum yapan, tarihlerine sahip çıkması ve mesleklerin geleneklerine sahip çıkmaları. Müzecilik meselesi, Türkiye'de çok eksik kalan ve Türk Eczacılar Birliği gibi bir kuruma yakışan bir işti. O yüzden çok kıymetli buluyorum yapılan işi. Ayrıca bu binanın bir müze olarak devamlı eczacılar ve eczacıların konukları açısından ziyaret edilecek bir yer haline gelmesi benim için ayrıca anlamlı" ifadelerini kullandı.

Özel, binanın Türk Eczacılar Birliği'nde genel saymanlık ve genel sekreterlik görevleri yaptığı bina olduğunu söyleyerek, "Şu karşıdaki ağaç da siyasete davet aldığımda telefonumu eline alıp altına geçtiğim ve birlikte yol yürüdüğümüz 6 kişiye telefon açıp 'Müsaade var mı?' diye sorduğum yerdir. 7'nci olarak aramayı unuttuğum için eşim Didem hala bu konuda kırgın ve küs bana. Bu telefonlardan bir tanesi Burhanettin Bulut'a açılmıştı, bir tanesi Arman Üney'e açılmıştı, bir tanesi Harun Kızılay'a açılmıştı. Kime sorduysam dediler ki 'Ne düşünüyorsun?' Dedim ki 'Bu bir ekip işi, bir yamaç, dağ tırmanışı. Elinden tuttuklarımız var, buraya kadar geldik. Bir de elini tuttuklarımız var. Biz aradan çekilince siz aşağıya yuvarlanırsanız ne olacak?' Dediler ki 'Yuvarlanmayız, hatta elimizi orada tutarsın.' 'Elimizi orada tutarsın' diyenlerden tutabildiklerimiz oldu, tutamadıklarımız oldu. Tutmak istediklerimiz oldu, bugünkü uçağı kaçıran arkadaş gibi. Her fırsatı kaçırmaya devam ediyor. Daha da gelmez. Ama burada çok iyi günümüz oldu, kötü günümüz oldu ama mücadele etmeyi, mesleğimiz için çalışmayı hep bu binalarda hem öğrendik, hem birbirimizi öğrettikö diye konuştu.

'BİRKAÇ HEDEFİM DAHA VAR'

Özel, farklı siyasi görüşten dostları olduğuna vurgu yaparak "Ama bir mesleki birliktelik içinde kimseyi itmemeyi, kalkmamayı, aramıza böyle çatışmaların girmemesini de burada öğrendik. O açıdan bu binanın müzeleşiyor olması benim kendi kişisel hayatım açısından da çok anlamlı. Burası başka bir bina olsa gelemezsin, giremezsin, karşısındaki ağacın altına gelemezsin. Her şey bittiğinde bu ağacın altına bir kez daha gelmeye söz verdim. Yavaş yavaş oralara yaklaşıyoruz, inşallah. Birkaç hedefim daha var, onlara da ulaşınca hepimiz hakkında hayırlı sonuçlar olacak. Burada çok güzel insanlarla tanıştık, bir kısmı burada, olmayanlara da selam olsun. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Türk Eczacılar Birliği'ni sadece yöneticileri değil çalışanları bu noktaya getirmiştir" dedi.

Özel, konuşmasının ardından kurdele kesip, açılışını yaptığı müzeyi gezdi.

Haber: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,