CHP Genel Başkanı Özgür Özel Eczacılık Müzesi'nin Açılışında Konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Kurumları kurum yapan, tarihlerine sahip çıkması ve mesleklerin geleneklerine sahip çıkmaları" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Eczacılar Birliği Eczacılık Tarihi ve Güzel Sanatları Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Özel, müze olan binanın kendisi için çok kıymetli olduğunu aktararak, "Bu binanın benim açımdan bir müzeye dönüşmesi çok anlamlı. Zaten kurumları kurum yapan, tarihlerine sahip çıkması ve mesleklerin geleneklerine sahip çıkmaları. Müzecilik meselesi, Türkiye'de çok eksik kalan ve Türk Eczacılar Birliği gibi bir kuruma yakışan bir işti. O yüzden çok kıymetli buluyorum yapılan işi. Ayrıca bu binanın bir müze olarak devamlı eczacılar ve eczacıların konukları açısından ziyaret edilecek bir yer haline gelmesi benim için ayrıca anlamlı" diye konuştu.

"Mücadele etmeyi, mesleğimiz için çalışmayı hep bu binalarda öğrendik hem birbirimize öğrettik"

Binada, çeşitli görevlerde bulunduğunu söyleyen Özel, "Bu bina 1999'da Manisa Eczacı Odası yöneticisi olduğumdan beri irtibatımın olduğu, 2001'den beri düzenli gelip gittiğim, Eczacı Odası Genel Sekreteri olarak kamu kurumu sözleşmeleri ile ilgili kurulan komisyonlarda göreve başlayarak başlayıp Türk Eczacılar Birliği'nde Genel Saymanlık ve Genel Sekreterlik görevlerini yaptığım bina. Burada çok iyi günümüz oldu, kötü günümüz oldu ama mücadele etmeyi, mesleğimiz için çalışmayı hep bu binalarda hem öğrendik hem birbirimize öğrettik" şeklinde konuştu.

"Benim 3 ailem var"

Özel, binanın müze olmasından mutluluk duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Farklı siyasi görüşten dostlarımız oldu ama bir mesleki birliktelik içinde kimseyi itmemeyi, kalkmamayı, aramıza böyle çatışmaların girmemesini de burada öğrendik. O açıdan bu binanın müzeleşiyor olması benim kendi kişisel hayatım açısından da çok anlamlı. Burası başka bir bina olsa gelemezsin, giremezsin, karşısındaki ağacın altına gelemezsin. Her şey bittiğinde bu ağacın altına bir kez daha gelmeye söz verdim. Yavaş yavaş oralara yaklaşıyoruz, inşallah. Bir iki hedefim daha var, onlara da ulaşınca hepimiz hakkında hayırlısı sonuçlar olacak. Burada çok güzel insanlarla tanıştık. Burada benim 3 tane birbirinden değer verdiğim ailem var. Bir kan bağı ile bağlı olduklarım, onlardan uzak kalıyoruz maalesef bu zorlu günlerde. Bir eczacılık ailem, kendi ailemden hiç ayırmadım. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi ailesi. Bugün üç ailenin kesişim noktasında, sabahın bu güzel vaktinde size bir 'merhaba' diyebilmiş olmak, teşekkür edebilmiş olmak benim açımdan çok kıymetli." - ANKARA