CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yapılan Saldırıya Siyasi Tepkiler

BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, hukuk devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur" dedi.

BAKAN URALOĞLU: ŞİDDETİN HİÇBİR TÜRLÜSÜ KABUL EDİLEMEZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Siyasete, demokrasiye ve toplumsal barışa yönelik şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

BAKAN TEKİN: BİR DAHA ASLA YAŞANMAMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren saldırganın hukuk önünde hesap vermesini ve siyaset kurumlarına yönelik saldırıların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

BAKAN KURUM: ŞİDDET, SİYASETİ VE DEMOKRASİYİ KURUTAN BİR ZEHİRDİR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da " Şiddet, siyaseti ve demokrasiyi kurutan bir zehirdir. Şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ YÜCEL: TÜM İHTİMALLER SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLMELİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yapılan alçakça saldırı bireysel bir eylemden öte, ülkemizi yönetenlerin yıllardır uyguladıkları kin ve nefret siyasetinin sonucudur. Basit bir operasyon çocuğu olan saldırgan S.T.'nin yakalanması yeterli değildir. Şahsın siyasi bağlantılarının olup olmadığı, saldırıyı bir talimatla mı yaptığı gibi tüm ihtimaller güvenlik makamları ve adli makamlarca soruşturmaya dahil edilmelidir. Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanını şeytanlaştıran, hedef gösteren, bilinçsiz ve eğitimsiz kişileri kışkırtanlar en az saldırıyı gerçekleştiren kişi kadar sorumludur. Bedeli ne olursa olsun, bu güzel ülkeyi bu tarz alçakça saldırıları yapan, yeltenen, aklından geçiren mikroplardan, vandallardan, alçaklardan temizleyeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, alçakça saldırıyı lanetliyorum" dedi.

DERVİŞOĞLU'NDAN ÖZEL'E 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.