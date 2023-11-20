CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı. Özel'in paylaşımında çocukların hayallerini gerçekleştirmeleri ve haklarına erişebilmeleri için mücadele ettiklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Mücadelemiz tüm çocukların kurdukları hayallerini gerçekleştirmeleri, hak ihlali yaşamamaları, haklarına ve adalete erişebilmeleri içindir" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı bu akşam yaptığı paylaşımla 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Mücadelemiz tüm çocukların kurdukları hayallerini gerçekleştirmeleri, hak ihlali yaşamamaları, haklarına ve adalete erişebilmeleri içindir."