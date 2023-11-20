CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğan Kubat'ı taziye ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesini kaybeden önceki dönem AKP Milletvekili Doğan Kubat'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Annesi Zekiye Hanım'ı kaybeden önceki dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Doğan Kubat'a İstanbul dönüşü Ankara'daki evlerinde taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı dileklerimizi ilettik" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesini kaybeden önceki dönem AKP Milletvekili Doğan Kubat'ı ziyaret etti. Özel'in ziyarette çekilmiş fotoğrafları paylaşarak X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Annesi Zekiye Hanım'ı kaybeden önceki dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Doğan Kubat'a İstanbul dönüşü Ankara'daki evlerinde taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı dileklerimizi ilettik."