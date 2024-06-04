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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, doğan kedi yavrusunu sahiplendi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimin yapıldığı 31 Mart günü doğan 4 kedi yavrusundan birini sahiplendiklerini duyurdu. Özel, kedi yavrusuna Zafer adını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimin yapıldığı 31 Mart günü doğan 4 kedi yavrusundan birini sahiplendiklerini duyurdu.

Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Narlıdere Belediye Başkanımız Erman Uzun'un bir kardeşini sahiplendiği yerel seçimleri kazandığımız 31 Mart günü doğan 4 kedi yavrusundan birini de biz sahiplendik. Doğduğu gecenin anısına adını Zafer koyduk. Zafer, yeni zaferlere doğru Genel Merkezimizde Şero ile omuz omuza hep yanımızda olacak." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, paylaşımda, kedi yavrusuyla çekilen fotoğraflara da yer verdi.

Kaynak: AA / Politika

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