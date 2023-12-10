CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a taziye ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi vefat eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a taziye ziyaretinde bulundu. Özel, Babacan'a başsağlığı dileğinde bulunarak desteklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi vefat eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a taziye ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, annesi Güner Babacan'ı kaybeden Ali Babacan'ı, Ankara Beytepe'deki evlerinde ziyaret etti.

Babacan'a başsağlığı dileğinde bulunan Özel, "Yurt dışındaydım ancak yetişebildim. Allah diğer aile büyüklerini ailenin başından eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Özel'e, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da eşlik etti.