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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sahipsiz hayvanlarla ilgili açıklama

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifine karşı çıkarak, sorunların bilimsel, etik ve insani bir yaklaşımla çözülmesi gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sahipsiz dostlarımızın sorunları ve onların sokaklardaki varlığından duyulan endişeler yalnızca bilimsel, etik ve insani bir yaklaşımla çözebilir. Katliamların önünü açan kanun teklifleri ile değil." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından, barınaktan sahiplenilen engelli köpek "Mira" ile fotoğrafını paylaşan Özel, sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifine yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yasa teklifi ile ilk uyutulacaklar Mira gibi engelli canlar olacak. Geçen sene barınakta tanıştığım Mira sahiplenildi ve üç bacağıyla sağlıkla yaşıyor. Sahipsiz dostlarımızın sorunları ve onların sokaklardaki varlığından duyulan endişeler yalnızca bilimsel, etik ve insani bir yaklaşımla çözebilir. Katliamların önünü açan kanun teklifleri ile değil."

Kaynak: AA / Politika

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