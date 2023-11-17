CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Metin Uca için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden tiyatrocu, yazar ve televizyon programcısı Metin Uca için taziye mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Televizyon haberciliğine ve yarışma programlarına yeni bir boyut kazandırmış, değerli Metin Uca'nın yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum" mesajını yayınladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden tiyatrocu, yazar ve televizyon programcısı Metin Uca için taziye mesajı yayınladı. Özel'in bu sabah X hesabından yayınladığı başsağlığı mesajı şöyle:

"Televizyon haberciliğine ve yarışma programlarına yeni bir boyut kazandırmış, değerli Metin Uca'nın yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum."