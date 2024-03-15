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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İsrail'e çağrı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in orantısız bir şekilde Filistin'de güç kullandığını belirterek, Filistin'deki zulmün sona ermesi çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in orantısız bir şekilde Filistin'de güç kullandığını belirterek, "Burdur'dan bir kez daha Filistin'deki zulmün, Filistin'deki saldırıların ve savaşın, İsrail'in yapmış olduğu devlet terörünün sona ermesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Özel, Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen "Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı"ndaki konuşmasında, Burdur Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan adayı Ali Orkun Ercengiz'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek seçimde Burdurluların desteğini istedi.

Burdur'da 15 belediyenin 2'sinin kendi partilerinden olduğunu belirten Özel, bu seçimde Burdur'da önemli bir başarıyı kovaladıklarını söyledi.

Özel, örgütlerinin birliğine, beraberliğine güvendiklerini dile getirerek, "Adaylarımızın yaş ortalamaları kırk beş. Yani Burdur'daki ekip benden dört yaş genç." dedi.

Burdur'da 2009 seçimlerinde Burdur Gölü için su kaynağı bulunacağı sözünün verildiğini öne süren Özel, "Halen daha bu suyu getirmediler ve göl hepimizin yüreğini yaka yaka, her gün birkaç santim daha, birkaç metre daha çekilmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Özel, kente Millet Bahçesi yapılması sözünün de verildiğini anımsatarak, "Bizim milli meselelerimizden bir tanesi Salda Gölü meselesidir. Son derece gizemli, son derece önemli bir doğa harikası, Türkiye'nin en gözde doğal güzelliklerinden bir tanesi olan Salda Gölü'nün bulunduğu topraklardayız. Salda Gölü'yle ilgili Yeşilova Belediye Başkanımızın verdiği mücadeleyi, Cumhuriyet Halk Partisinin tüm örgütlerinin gösterdiği çevreci ve dayanışmacı mücadeleyi bir kez daha Burdur halkının önünde gönülden alkışlıyorum." diye konuştu.

AK Parti'nin iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınabildiğini bugün ise 2,5 çeyrek altın alınabildiğini ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Buradan çağrım AK Parti'lilere, MHP'lileredir. 2 Nisan'dan itibaren acı reçete geliyor. Kemer sıkma geliyor. Nisan'dan bir gün önce, 31 Mart'ta yapacak bir şey var. Sandık, vatandaşın hükümete karne yerdiği yerdir. Madem bu kadar çalışan bir belediye başkanı var, madem bu kadar iyi hizmetler var. Burdur'u düşünen işler yapılmıştır. Gönlünüzden oyları verip bu iktidara da bir mesaj verin."

Konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adaylarını da tanıtan ve Burdur Belediyesinin 15 projesinin açılışını yapan Özel, Burdur Cumhuriyet Meydanı'ndaki iftar programına katıldı.

-" İsrail'in yaptığı devlet terörünün sona ermesi çağrısında bulunuyoruz"

Özel, buradaki konuşmasında, Filistin'deki akan gözyaşının ve kanın durmasını temenni ederek, İsrail Devleti'nin orantısız bir şekilde, hasta, hastane, çocuk, kadın gözetmeden yaptığı saldırılarda 32 binin üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ramazan ayında çatışmaların, İsrail'in saldırılarının durmasını ümit ettiğini söyleyen Özel, "Dünyada 140 ülkedeki sol, sosyal demokrat ve sosyalist partilerin liderlerine mektup yazarak bir ateşkesin sağlanması için çaba içinde olmamızı ifade etmiştim. Buradan, Burdur'dan bir kez daha Filistin'deki zulmün, Filistin'deki saldırıların ve savaşın, İsrail'in yapmış olduğu devlet terörünün sona ermesi çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

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